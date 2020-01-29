خير أجناد الأرض.. إبداع فنان مصري عن الشرطة في 3 لوحات بـ لمسة وطنية

رصدت كاميرا موقع صدي البلد 3 لوحات معروضة في المتحف الإسلامي وقد أُثارت إعجاب زواره، حيث إنها معروضة حاليا ضمن معرض ينظمه المتحف بعنوان"عيون ساهرة" احتفالا بعيد الشرطة 68.





قال الفنان التشكيلي أحمد بيومي صاحب اللوحات :اللوحات لعصور تاريخية مختلفة للجيش والشرطة المصرية،وهي اعمالي من معارض شخصية سابقة لاظهار الازياء الخاصة بتلك العصور،ولكن لارتباطها بمناسبة عيد الشرطة شاركت بها.





وايضا لوحة العبور من معارض سابقة وشاركت بها في مناسبات عديدة افتتاح قناة السويس الجديدة،ومتحف قناة السويس والاحتفال بنصر حرب اكتوبر رجال الشرطة والجيش هم خير اجناد الارض لا فرق بينهم،وهم حصن امان للوطن داخله وخارجه وأرواحهم فداء للوطن المعدن دائما وعبر التاريخ.





وتابع الفنان التشكيلي أحمد بيومي :أحببت ان أسلط الضوء على معدن سيدة الشرطة المصرية وهذا حقها،بدورها الهام والبارز وطبيعة المهام المتنوعة بالشرطة والجيش وقوات حفظ السلام الدولية وغيرها .





والسيدة المصرية رمز للسيدة العربية المتمكنة من مهامها وأدواتها بكل المحافل المحلية والدولية مهما كانت طبيعة الوظيفة ،وقد أثبتن المصريات جدارتهن ولهن منا كل التحية والتقدير،بجانب روح الفداء الوطنية والشهادة فى سبيل الوطن والجانب الإنساني ومهام الحياة الخاصة فى الأمومة والتربية المجتمعية.





وأضاف الفنان التشكيلي أحمد بيومي :وهذا ما أحببت فى العمل ان أضعه بين عيون ووجدان المتلقى،بهذه التركيبة الفريدة بسيدة شرطية وطفلة ترسم علم مصر علي وجهها،فى مداعبة وتهنئة بإحتفالية وطنية بعيدها عيد الشرطة المصرية.





ولوحة أخري جاءت بشكل مباشر وقريب لعيون رجل الشارع ونراه يوميا،للجندي المصري خير أجناد الأرض حارس على أمن وأمان مصر والمواطن المصرى،حفظهم الله وحفظ شعب مصر ورحم الله شهدائنا من الشرطة والجيش





يذكر أن الفنان التشكيلى أحمد بيومى من مواليد الجيزة 1966 وتخرج من كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان 88-89 قسم ديكور فنون تعبيبرية"سينما ومسرح وتلفزيون"وتخصص فى ديكور السينما، وتنتمى مدرسته الفنية الى المدرسة الانطباعية فى التصوير الزيتى،مستخدما خامات ألوان الزيت على توال.





وتتناول أعماله ألوانا من الشخصيات والحالات المصرية المستوحاة من الفولكلور والتراث الشعبى، والحضارات المصرية بموروثها المعاصر بمعالجة لونية وتقنيات بإسلوبه الخاص،وشارك بالعديد من المعارض والمهرجانات الجماعية المصرية والعربية والدولية،فى مناسبات الأعياد والقضايا ذات الطابع الوطنى والعربى القومى،بجانب معارضه الشخصية السنوية.







وأسند إليه تنظيم العديد من المعارض ذات الطابع الوطنى المحلى والعربى،وشارك بالعديد من الورش والعروض الفنية للبورتريه والمنظر الطبيعى والطبيعة الصامتة،ومجال بحثه الفنى ونظرياته الفنية الخاصة فى علم اللون والضوء،والتى ينفذها فى أعماله نابعا من قناعته الشخصية بأن الفن والعلم لايفترقان.



