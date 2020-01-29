تقدر تخلي شكلك حلو؟.. رسالة «زلابيا» عروس التنمر للساخرين منها | فيديو

قالت هدير محمد الشهيرة بـ «زلابيا» التي تعرضت لواقعة التنمر، إنها تفاجأت بنشر صور خطوبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحدث نوع من التنمر تجاهها، بسبب شكلها، متابعة: «عايزة حقي يجيلي، وأعيش في مكان كويس».





وتابعت «هدير محمد»، خلال لقائها على قناة «المحور»: «بطلب من الناس محدش يتريق عليا؛ لأن شكلي خلقة ربنا، وربنا مش بيخلق حاجة وحشة، ولما بلاقي الناس بتتريق عليا؛ بزعل من جوايا، ومش بإيدي حاجة أعملها».





ووجهت رسالة لكل من سخروا منها ومن شكلها في الصور: «أنت ضامن عمرك او شكلك هيكون ازاي؟، او تقدر تخلي شكلك حلو. او تخلق شعرة؟»، مشيرة إلى أنه لا داعي السخرية من خلق الله.



