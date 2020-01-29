أبرز فيديوهات التوك شو.. أحمد موسى: ترامب غازل الفلسطينيين.. خطة السلام ستوفر 50 مليار دولار ومليون وظيفة.. مجدي عبد الغني بعد تأييد حبسه 3 سنوات: لست مسئولا عن التركة.. وهناك درجات للاستئناف

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

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قال معتز الدكر محامي الفنانة زينة، إنه تقدم بجزء من التحريات إلى المحكمة، ومستندات تفيد بـ تقاضي الفنان أحمد عز لـ 22 مليون جنيه في إعلان واحد.





وأضاف معتز الدكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "من المفترض أن تكون العلاقة بين أحمد عز وزينة طيبة بسبب أولاده".









قال الفنان يوسف فوزي، إن زيارة الأب بطرس دانيال له في غاية الروعة، مضيفا:" زارني للإطمئنان على حالتي الصحية".





وأضاف يوسف فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الفنانين بيسألون عليا في فترة مرضي ولا أشعر بالضيق والفنانين يتواصلون معي ومن لا يتواصل معي لا عداء بيني وبينهم".

وفي اتصال هاتفي سابق قال الفنان القدير يوسف فوزي، إنه قبل إعلان اعتزاله كان يتعمد إخفاء يداه حتى لا تظهر الرعشة الشديدة التي أصابتهم نتيجة الشلل الرعاش؛ موضحا كان يركز على التمثل 25% والباقى على إخفاء الرعشة.









قال الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، تعليقا على تأييد حبسه 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه،:" الحكم غيابيا واحترم القضاء بشكل كامل".





وأضاف مجدي عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الحكم كان غيابيا، وللأسف بعد تقديم المستندات والأوراق وما يفيد بأنني غير مسؤول عن هذه التركة من الأساس، والمطلوب هو الريع، والريع لا علاقة له بالميراث".





وتابع مجدي عبد الغني:" وتم إصدار حكم غيابي رغم المستندات وهناك درجة الإستئناف على هذا الحكم ولدي ثقة كاملة في حل الأزمة".









قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد سنتين من البحث والإجراءات، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطة السلام الجديدة.













وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ترامب وعد منذ عامين بوضع خطة لحل الدولتين، واليوم قال ترامب إن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.













وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس الأمريكى قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدعم الخريطة التى سيتم وضعها.













قال الفنان علاء زينهم، تعليقا على قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية وإحالته للتحقيق، :" يقال إنني تتسبب في مخالفات نقابية وشجعت شباب هواة في الإسكندرية وساعدتهم في عرض مسرحي".





وأضاف علاء زينهم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تم وضع صورتي على أفيش المسرحية تكريما لي، ويقال إنني أشجع أفراد غير نقابيين على التمثيل".





وتابع علاء زينهم:" يتم التحقيقي معي لأن بعض الشباب الهواة كرموني، ووضعوا أسمي على أفيش مسرحية قاموا بتمثيلها بالإسكندرية".













قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر حدث بها انقلاب ناعم، حيث قام تميم بقبول استقال رئيس الحكومة فى قطر عبدالله بن ناصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تميم عين خالد بن خليفه الثانى، بدلا منه.





كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب استقالة عبد الله بن ناصر، رئيس الوزراء القطري، وقال إن «عبد الله بن ناصر أعرب عن خوفه من دخول الأتراك قطر خلال عزاء والدته الفترة الماضية».









قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد البرادعي، المحرض رقم واحد على الخراب، موضحًا أن البرادعى عندما تولى مسئولية الوكالة الذرية جاء عن طريق أمركا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرادعى تحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية منذ قدومه إلى مصر عام 2010.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تحدث عن اسلحة الدمار الشامل الموجودة فى العراق، وأن البرادعى كتب تقرير ضد مصر.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن محمد البرادعي كان جزءا من خراب مصر، والشعب المصري أشرف منك ومن مؤيديك، ولا تستطيع نفي تحالف مع الإخوان الذين استقبولك في المطار عام 2010».













قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن صندوق النقد الدولي لديه معايير لتقييم الديون، منها مخاطر منخفضة ومتوسط وعالية؛ موضحا أن مصر في المنطقة المنخفضة من تقييمات الديون للبنك المركزي.





وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومي 37%، مرددا: «متغيرناش من ناحية الدين، الدين بيكبر والاقتصاد بيكبر».





وأشار الى أن الخطورة عندما ترتفع عن 50%، منوها بأن أوروبا الشرقية مثل تركيا ديونها قصيرة الأجل.





ولفت عامر الى أن الدين المصري الخارجي 108 مليارات دولار، بينما الدين التركي تخطى 400 مليار معظمه قصير الأجل، عكس المصري طويل الأجل.









قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنه مطمئن بعد أن عبر الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة.





وأضاف «طارق عامر» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أنه في ظل هذه المسئولية تكون مصلحة هي الأهم، موضحا أنه عمل خلال السنوات الأربع الماضية بجهد كبير، وهي كانت بالفعل فترة صعبة ولكنها ثارية جدا والمصلحة العامة هي الأساس.





وأوضح «طارق عامر» أنه لن يعمل بمفرده ولكن البنك المركزي مؤسسة قوية وعريقة وبها كفاءات وقدرات كثيرة، مؤكدا أن الجميع تكاتف من أجل العبور من هذه الفترة الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري.













علق إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الإتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تأييد مجلس الدولة لقرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن بنسبة 36%.





وأضاف إيهاب سعيد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" لا يوجد زيادة أو نقصان في أسعار كروت الشحن بالنسبة للمستهلك ولكن قرار مجلس الدولة اليوم تأييد لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي اتخذته سابقا".





وتابع إيهاب سعيد:" قرار مجلس الدولة الحالي لا يؤثر على أسعار كروت الشحن على الإطلاق، والقضاء الإداري بمجلس الدولة أيد قرار الجهاز الذي تم اتخاذه سابقا منذ 2016 وقيمة الانخفاض مطبقة منذ عام 2017".



