كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة أول أغسطس في أنجولا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا، فجر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.





وضمت القائمة:





محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى.





محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع.





محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - اسلام جابر - مصطفى فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط.





مصطفي محمد - كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم.



