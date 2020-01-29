مروة عمارة عن المنتدى الإفريقي للابتكار: الرياضة ليست جسداَ فقط

ويقام المنتدى العربي الإفريقي للعلوم والابتكار، تحت شعار جيل جديد لبناء إفريقيا شعار ترفعه تكنوسبيس في المنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا المقام في مدينة الأقصر، في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ يناير برعاية مجموعة من الجامعات في مصر وإفريقيا، في إطار دعم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.





وكان أبرز الحاضرين المنتدى العربي الإفريقي، الملحق الثقافي الصومالي والملحق الثقافي لجمهورية غينيا الاستوائية، الملحق الثقافي لغانا، والسفير الكيني ونائب السفير الغاني، والملحق الثقافي الكيني .





وحرص الحاضرون من المراقبين على تفقد جميع المشاريع المبتكرة بصحبة الوفد الدبلوماسي، وإبداء آرائهم على كل ما تم عرضه من المشروعات.