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توك شو

حقيقة اتفاق عاصي الحلاني مع هايدي ضحية ذا فويس كيدز | شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:59 ص
عاصي الحلاني والطفلة
عاصي الحلاني والطفلة هايدي
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كـريـم الـخـطـيـب
نفت هايدي «ضحية ذا فويس كيدز» أنها كانت تعلم أنها خارج المسابقة منذ البداية، وأنه تم الاكتفاء بعدد المشاركين ولكنهم أعطوها فرصة للصعود على المسرح، مؤكدة أنه لم يكن هناك اتفاق بينها وبين المطرب عاصي الحلاني.

وقالت «هايدي» إن لحظة تقديمها الأغنية في برنامج المسابقات الغنائي «ذا فويس كيدز» لم يلتفت أحد إليها بالكرسي بالضغط على الزر، وكانت تشعر بالقلق، متابعة «كل ما قرب موعد إنهاء الأغنية كنت بموت، وعايزة الاغنية تطول».

وأضافت «ضحية ذا فويس كيدز» أن خروجها من المسابقة كان مفأجاة، لأن صوتها يستحق الفوز، موضحة أنها بعثت برسالة إلى الفنان تامر حسني، ومنذ وقتها شعرت بتعويض كبير، خاصة أنه تحدث معها ورد عليها.

وكانت حالة من الحزن واليأس سيطرت على محبي برنامج مسابقات الأطفال the voice kids، بعد قرار استبعاد المتسابقة المصرية هايدي محمد من مرحلة الصوت وبس.

وبعد خروج هايدي؛ ألقت باللوم على لجنة التحكيم، مؤكدة أن اللجنة هي السبب في ضياع حلمها، وهو ما قوبل بموجة من التعاطف والحب وإعلان تقديم العون والمساعدة وتبني موهبتها.
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