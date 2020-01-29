مولود حزين.. كلب بملامح عابسة يحصد آلاف المتابعين على إنستجرام.. صور

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للكلب العابس تشيكو، البالغ من العمر 11 عاما من سلالة بروكسيل جريفون بعد أن ظهر في معظم الظهر بوجه عابس وكأنه إنسان غاضب .





وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"البريطانية ، أن الكلب نال إعجاب الآلاف على إنستجرام بعد نشره صاحبته صور له في كثير من الأوقات وهو عابس الوجه لا تتغير ملاح وجهه فهو دائما غاضب .





قالت صاحبته بيلي إيفانز ، البالغة من العمر 47 ، أعيش معه منذ شبابي إلا أنه كلب عابس جدا لكنه ودود غير مؤذي إلا أن وجهه الغاضب إلا أنه لا يتسبب في إزعاج لمن حوله .



