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منوعات

مولود حزين.. كلب بملامح عابسة يحصد آلاف المتابعين على إنستجرام.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للكلب العابس تشيكو، البالغ من العمر 11 عاما من سلالة بروكسيل جريفون بعد أن ظهر في معظم الظهر بوجه عابس وكأنه إنسان غاضب . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"البريطانية ، أن الكلب نال إعجاب الآلاف على إنستجرام بعد نشره صاحبته صور له في كثير من الأوقات وهو عابس الوجه لا تتغير ملاح وجهه فهو دائما غاضب . 

قالت صاحبته بيلي إيفانز ، البالغة من العمر  47 ، أعيش معه منذ شبابي إلا أنه كلب عابس جدا لكنه ودود غير مؤذي إلا أن وجهه الغاضب إلا أنه لا يتسبب في إزعاج لمن حوله . 

عبرت بيلي أنها قامت بإنشاء صفحة بإسمه على إنستجرام تفاعل عليها عدد كبير من المعجبين ، و أشارت إلى أن وجهه العابس هو سر شهرته . 
مولود حزين.. كلب بملامح عابسة يحصد آلاف المتابعين على إنستجرام.. صور
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