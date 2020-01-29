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رياضة

وليد سليمان يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ليعود لتشكيل الأهلي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:40 ص
وليد سليمان نجم الاهلي
وليد سليمان نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
وجّه وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، رسالة إلى صالح جمعة، نجم الفريق، حيث طالبه بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، والاستعداد لأي فرصة ستأتي له.
وأضاف وليد سليمان في تصريحات لبرنامج " اللعيب " أن صالح جمعة لاعب كرة قدم مميز ولديه امكانيات فنية وبدنية رائعة، بالإضافة إلى ان الجماهير تحبه وتتمنى رؤيته في الملعب.

وتابع وليد سليمان أن صالح جمعة عليه أن يبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لإثبات إمكانياته داخل الملعب، مشددًا على ان عليه ان يتدرب بقوة؛ للعودة لتشكيل الفريق .

وأكمل أن صالح جمعة من أقرب اللاعبين له داخل الفريق ويتحدث معه كثيرا بشأن مستقبله وما عليه فعله.

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