مدرب منتخب مصر يتحدث عن جلسة البدري مع محمد صلاح.. وحقيقة غضب حجازي

أكد سيد معوض، المدرب المساعد للمنتخب الأول أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، سيسافر ، خلال الفترة المقبلة ، من أجل الاجتماع مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب .

وأضاف سيد معوض في تصريحات لبرنامج "اللعيب" أن البدري سيعقد جلسة مع صلاح؛ للاتفاق على خطة المرحلة المقبلة، مشددا على ان صلاح نجم عالمي ومن أهم اللاعبين الذي ينتظره المنتخب.





أما بشأن أحمد حجازي نجم ويست بروميتش الانجليزي وحقيقة خلافه مع المنتخب، فأكد أن حجازي علاقته رائعة بالجهاز الفني للمنتخب، وان هناك اتصالات دائمة مع كافة المحترفين وعلى رأسهم حجازي.





وأضاف أن أحمد حجازي من أفضل لاعبي المنتخب، مؤكدا أن تلك الشائعات لا يجب الرد عليها.