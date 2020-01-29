بـ الشيفون المنقط.. زوجة مصطفى فهمت في إطلالة مختلفة.. شاهد

نشرت الإعلامية فاتن موسى، صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمت على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.





وظهرت بها فاتن موسى، بفستان أنيق باللون الأسود المنقط باللون الأبيض، والذى يتميز بتفصيلة تتناسب معها وتبرز عن رشاقتها، وأرادت فوقة جاكيت أنيق من الفرو باللون الأسود.





كما تركت شعرها الأصفر القصير منسدلاً بين كتفيها بطريقة أنيقة تبرز جمال ملامحها البسيطة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون لإبراز جمالهما مع أحمر الشفاه باللون الأحمر.



