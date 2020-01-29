فين ديزل يروج لـ برومو fast & furious 9





وكشف فين ديزل من خلال التعليق المقترن بالبوستر ان من المقرر طرح البرومو الاول لفيلم Fast & Furious 9 بعد 3 ايام .





ومن المقرر طرح الفيلم يوم 9 مايو 2020 بعد استغرق اكثر من عام في تصويره بين لندن والولايات المتحدة الامريكية.



