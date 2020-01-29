فين ديزل يروج لـ برومو fast & furious 9

نشر النجم العالمي فين ديزل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوستر دعائي للجزء التاسع من سلسلة افلام Fast & Furious 9.
وكشف فين ديزل من خلال التعليق المقترن بالبوستر ان من المقرر طرح البرومو الاول لفيلم Fast & Furious 9 بعد 3 ايام .
ومن المقرر طرح الفيلم يوم 9 مايو 2020 بعد استغرق اكثر من عام في تصويره بين لندن والولايات المتحدة الامريكية.
ويشارك فى بطولة الفيلم فين ديزل، وسكوت أستوود، وتشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.