أخبار الرياضة | كارتيرون يتراجع عن قراراه.. نجم الزمالك يقترب من خلافة ميدو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار مساء، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة، واتخذ المجلس عقب الاجتماع القرارات التالية







اقترب إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك وبرشلونة السابق من جديد لقيادة نادي مصر المقاصة بعد حدوث انفراجة كبيرة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة.







رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي لمباراة وادي دجلة







رد مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بعد مباراة الفريق أمام وادي دجلة على أحد أسئلة الصحفيين







رسميا .. محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في مباراة الهلال السوداني

قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف رئيس النادي محمود الخطيب برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السودان، بعد غدٍ الخميس، لمواجهة فريق الهلال مساء السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا



