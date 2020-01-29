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منوعات

كعكة زفاف تتسبب في فضيحة أهل العروسة.. والزوج يتخذ قراراً صادماً

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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مريم صليب
خلال فترة التعارف يجب على الرجل والمرأة دراسة شخصية كل منهما قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، وإن لم تتفق الآراء فلا داعي للزواج لأنه ستكون مجازفة كبيرة . 

أفسدت العروس سارة البالغة من العمر 25 عاما، حفل زفافها بسبب صنع كعكة زفاف تعبر عن رفضها الزواج من تشارل وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية  . 

تسببت سارة في إحراج شديد لوالديها أمام الأهل و الاقارب لأنها أصرت أن تصمم شكل كعكة الزفاف ، بسبب إلحاح والديها أن تتزوج تشارل بعد رفضها له . 

قامت سارة بتصميم كعكة زفاف تعبر عن رفضها الزواج من تشارل، إلا أن الموازين تغيرت فقام أقاربها بانتقادها وطلقها العريس في الحال.
كعكة زفاف تتسبب في فضيحة أهل العروسة.. والزوج يتخذ قراراً صادماً
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