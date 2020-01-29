كعكة زفاف تتسبب في فضيحة أهل العروسة.. والزوج يتخذ قراراً صادماً

خلال فترة التعارف يجب على الرجل والمرأة دراسة شخصية كل منهما قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، وإن لم تتفق الآراء فلا داعي للزواج لأنه ستكون مجازفة كبيرة .





أفسدت العروس سارة البالغة من العمر 25 عاما، حفل زفافها بسبب صنع كعكة زفاف تعبر عن رفضها الزواج من تشارل وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية .





تسببت سارة في إحراج شديد لوالديها أمام الأهل و الاقارب لأنها أصرت أن تصمم شكل كعكة الزفاف ، بسبب إلحاح والديها أن تتزوج تشارل بعد رفضها له .



