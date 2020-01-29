محمد سعد مديرا عاما لإعلام محافظات شمال الصعيد

أصدر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قرارا، بتكليف الإعلامي محمد سعد أمين، مدير مركز النيل للإعلام ببني سويف، مديرا عاما لقطاع الإعلام بمحافظات شمال الصعيد "بنى سويف، المنيا، الفيوم" إلى جانب عمله مديرا لمركز النيل للإعلام ببنى سويف.

تجدر الإشارة إلى أن محمد سعد أمين حاصل على ماجستير في الإعلام ومدرب معتمد بـالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وبجانب عمله مديرا لمركز النيل للإعلام؛ فهو مدرب معتمد بالهيئة العامة للاستعلامات، وشارك بالعمل مع كثير من المؤسسات المحلية والدولية كاستشاري تدريب وتنمية.

وعمل محمد سعد مديرا لمركز النيل للاعلام والتدريب منذ ٢٠٠٦ حتى الآن، وخطط ونفذ مئات المبادرات المحلية فى مجالات التنمية والحوار وبناء السلام.