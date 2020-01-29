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منوعات

نعش بـ الجليتر.. شركة لتصميم توابيت الدفن تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعد الموت آخر محطة في حياة الإنسان؛ لذا يرى البشر أنه لا داعي للكثير من البهرجة والمصاريف، ففي النهاية ينتهي كل شيء، ويعود الجسد إلى الأرض مرة أخرى.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أعلنت شركة بريطانية، أنها يمكن أن تصمم تابوتا مزخرفا بـ"الجليتر" والألوان المختلفة".

وقد تكون هذه فكرة غريبة جدا؛ إلا أنها أثارت الجدل، بعد أن تداول رواد التواصل الإجتماعي عروض شركة جديدة لصناعة صناديق الدفن، ولكن بشكل مبتكر.

ونشرت الشركة، إعلانا، على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بأنها يمكن أن تصمم صناديق لدفن الموتى، ولكن بالتصميم الذي يريده الأهل، أو من الممكن أن يحدده المتوفى قبل وفاته، ويقدم اللون والتصميم الذي يريده، ورغم أنها قد تكون قصة خيالية وبعيدة عن المنطق؛ إلا أنها حدثت بالفعل.
نعش بـ الجليتر.. شركة لتصميم توابيت الدفن تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي
نعش بـ الجليتر.. شركة لتصميم توابيت الدفن تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي
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