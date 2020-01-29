«حلم ليلة صيف» و«ساحر الصحراء» عروض مسرحية بثقافة أسوان..صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية داخل مختلف البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان.





بدأت الهيئة العرض المسرحي الغنائي «حلم ليلة صيف» على مسرح فوزى فوزى ضمن العروض التى يقدمها فرع ثقافة أسوان؛ حيث إن العرض يأتى ضمن عروض التجارب النوعية، ويستمر حتى الأول من فبراير القادم.





والعرض بطولة فرقة قصر ثقافة العقاد "كريم عادل وهبة، ندى رجب، رؤية أحمد، أحمد كمال، يوسف إبراهيم، دعاء فتحى، بسملة محمود، إبراهيم جوبا، ملك مصطفى، ألاء هشام، نور محمد، هاجر أحمد، علاء محمود، فيصل عادل، أحمد الجارحى، جمال عبد الناصر، محمد جاب الله، أحمد طارق، آية أشرف" ، ألحان رأفت موريس، إعداد وأشعار كريم الشاورى، سينوغرافيا عمرو حمزة، مخرج منفذ جمال عبد الناصر،إخراج إيهاب زكريا ياسين.





وتدور أحداث العرض داخل عالم الفنتازيا الخالية والسحرية، فيوجد داخل العرض العديد من العوالم مثل مملكة الجن والجنيات المسحورة، كما يدور حول قصة أربعة عشاق، ويعتمد العرض على الأداء الغنائى؛ إضافة إلى الاستعراضات والأغانى التى تغلف الجو العام للعرض، ويتحدث العرض أيضا عن فكرة الغدر فى الحب وأيهما يغلب فى قصة العشق.





كما بدأ العرض المسرحى "ساحر الصحراء" على مسرح قصر ثقافة أسوان، تدور أحداث العرض حول تحقيق الأسطورة الذاتية ورحلة البحث عن الذات من خلال كشف ما يدور داخل نفس الإنسان من رغبات وهواجس ولحظات الانتظار الطويلة لاكتشاف خبايا النفس البشرية فى جغرافيا مكانية وزمانية مختلفة لتصنع كيمياء العرض المسرحى، ويستمر العرض لمدة 10 أيام.





والعرض إعداد أحمد العباسى،ديكور محمود عيد، دراما حركية أحمد الغول، مخرج منفذ محمود فرح، إعداد موسيقى وإخراج محمد شحات، بطولة محمود فرح، هيثم محمد، محمد حسبو، إيهاب أحمد، رائف شكرى، البرهامى إبراهيم،خالد محمد، يوسف محمد، معاذ البرهامى، إسراء خالد، حبيبة سيد، آلاء صلاح، مهاب محمد، أحمد أبو السعود.