تفاصيل حفل شاكيرا وجينيفر لوبيز

كشف القائمون على دورة ألعاب super bowl time عن تفاصيل جديدة بشأن الفقرة الغنائية التي ستجمع جينيفر لوبيز وشاكيرا في حفل افتتاح الدورة الجديدة.





وصرح القائمون على الحفل" لموقع Et الأجنبي بأن الحفل سيبدأ قي تمام الساعة 3 ونصف ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الامريكية ويتم إذاعته لايف عبر قنوات فوكس الأمريكية و شبكة Hulu.





وأشاروا إلى ان شاكيرا وجينيفر لوبيز ستقدمان فقرات استعراضية مبهرة، لافتين إلى أن البروفات الخاصة بها بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي.





ومن المقرر إقامة حفل افتتاح دورة العاب جديدة لـ super bowl في الثاني من شهر فبراير المقبل.