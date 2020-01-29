أسد السجون.. زوجة شهيد شرطة تلخص حياتها معه في لوحة فنية.. فيديو وصور

رغم ألم الفراق إلا أنها حولت هذا الألم لطاقة فنية في لوحة جسدت فيها بطول زوجها وغيره من أبطال الشرطة وشهدائها.. إنها المهندسة نجلاء محمد مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية، وزوجة أحد شهداء الشرطة، حيث كشفت في لقاء مع كاميرا موقع صدي البلد حكاية لوحتها الفنية وزوجها الراحل.
كانت لوحتها لافتة للنظر في المعرض المقام حاليا في المتحف الإسلامي بعنوان "عيون ساهرة" بمناسبة عيد الشرطة، ويضم أعمالا فنية لعدد من المصريين، تعبر جميعها عن معاني وطنية سواء برسم الجنود أو علم مصر وغيره.
والمفاجأة التي كشفتها لنا أن من في اللوحة هو زوجها وكان عميد شرطة سيد جلال، واللوحة كما قالت تعبر عن الحياة التي عاشتها مع زوجها، والذي كان يطلق عليه زملاؤه في السجن الذي كان ضمن القوة الخاصة به "أسد السجون"، حيث كان الراحل يتسم بالشجاعة والبسالة.
وقالت إن زوجها مات في أحداث يناير 2011، ورغم سخونة الأحداث حينها رفض العودة وظل يدافع عن السجن ويبث روح الشجاعة في زملائه، ونجح هو ومجموعة الضباط زملائه في الدفاع عن السجن، وكان تقريبا من السجون التي لم يهرب منها أحد في الأحداث.
وعن اللوحة قالت: أعبر فيها عن إحساسي بزوجي الراحل، وقد رسمته ورأسه مرفوعة للسماء في شموخ واعتزاز، ورسمته محاطا بالنيران لأن حياته كانت جهادا للدفاع عن بلده وسط النار، كما رسمت خلفية اللوحة بألوان أزرق وأبيض رمز النقاء والشموخ، كما رسمت سيارات الشرطة والمدرعات والجنود.
وأضافت، زوجة ضابط الشرطة لديها رسالة في بيتها، فهو خارج المنزل يدافع عن الوطن ويحميه، والزوجة في الداخل تربي الأولاد وتزرع فيهم المبادئ والقيم، وتحية لكل زوجة ضابط شرطة سواء حي أو شهيد، فهي صاحبة رسالة سامية مثل زوجها تماما، وإن شاء الله الشهداء في الجنة.
كانت لوحتها لافتة للنظر في المعرض المقام حاليا في المتحف الإسلامي بعنوان "عيون ساهرة" بمناسبة عيد الشرطة، ويضم أعمالا فنية لعدد من المصريين، تعبر جميعها عن معاني وطنية سواء برسم الجنود أو علم مصر وغيره.
والمفاجأة التي كشفتها لنا أن من في اللوحة هو زوجها وكان عميد شرطة سيد جلال، واللوحة كما قالت تعبر عن الحياة التي عاشتها مع زوجها، والذي كان يطلق عليه زملاؤه في السجن الذي كان ضمن القوة الخاصة به "أسد السجون"، حيث كان الراحل يتسم بالشجاعة والبسالة.
وقالت إن زوجها مات في أحداث يناير 2011، ورغم سخونة الأحداث حينها رفض العودة وظل يدافع عن السجن ويبث روح الشجاعة في زملائه، ونجح هو ومجموعة الضباط زملائه في الدفاع عن السجن، وكان تقريبا من السجون التي لم يهرب منها أحد في الأحداث.
وعن اللوحة قالت: أعبر فيها عن إحساسي بزوجي الراحل، وقد رسمته ورأسه مرفوعة للسماء في شموخ واعتزاز، ورسمته محاطا بالنيران لأن حياته كانت جهادا للدفاع عن بلده وسط النار، كما رسمت خلفية اللوحة بألوان أزرق وأبيض رمز النقاء والشموخ، كما رسمت سيارات الشرطة والمدرعات والجنود.
وأضافت، زوجة ضابط الشرطة لديها رسالة في بيتها، فهو خارج المنزل يدافع عن الوطن ويحميه، والزوجة في الداخل تربي الأولاد وتزرع فيهم المبادئ والقيم، وتحية لكل زوجة ضابط شرطة سواء حي أو شهيد، فهي صاحبة رسالة سامية مثل زوجها تماما، وإن شاء الله الشهداء في الجنة.