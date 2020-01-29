AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جليسة أطفال تشوه جسد طفل لسبب غريب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
قامت إحدى الأمهات بتقديم شكوى ضد إحدى جليسات الأطفال بعد أن قامت بالكتابة على جسد طفلها بالحبر بدلا من الكتابة على الورق. 

قامت والدة أحد الأطفال البالغ من العمر سنة بتقديم شكوى ضد جليسة الأطفال بعد تكرارها لخطأ معين، وكتابتها على جسد الطفل للمرة الثانية، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية . 

قالت الأم في شكواها إنها ليست المرة الأولى فقد قامت جليسة الأطفال الخاصة بطفلها بالكتابة على جسد الطفل من قبل، وتفهمت الأم الأمر، ولم تنفعل أو تقدم شكوى، إلا أنه حدث للمرة الثانية فقررت الأم أن تخرج عن صمتها . 

كتبت جليسة الأطفال على جسد الطفل أنها بحاجة إلى كمية أكبر من الحفاظات لرعاية الطفل، فغضبت الأم جدا لأنها كانت بإمكانها استخدام ورقة وقلم بدلا من الكتابة على جسد ابنها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطفال على حافة الخطر!

أم متنمرة.. لم تدع صديق ابنها المصاب بمتلازمة داون لعيد ميلاده

إخراج شاحن موبايل من جمجمة طفل في السعودية| صور

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

شريف باهر: الجيل الجديد من الكتاب الصغار سيكون لهم بصمة

ترشيحاتنا

عمار حمدي يكشف عن رسالة فايلر له قبل الرحيل عن الأهلي

قطر تعلن موقفها من خطة ترامب للسلام

هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29 -1-2020.. فيديو

لمس أجزاء حساسة من جسده.. حبس صاحب سوبر ماركت تحرش بطفل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور