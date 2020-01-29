جليسة أطفال تشوه جسد طفل لسبب غريب

قامت إحدى الأمهات بتقديم شكوى ضد إحدى جليسات الأطفال بعد أن قامت بالكتابة على جسد طفلها بالحبر بدلا من الكتابة على الورق.





قامت والدة أحد الأطفال البالغ من العمر سنة بتقديم شكوى ضد جليسة الأطفال بعد تكرارها لخطأ معين، وكتابتها على جسد الطفل للمرة الثانية، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية .





قالت الأم في شكواها إنها ليست المرة الأولى فقد قامت جليسة الأطفال الخاصة بطفلها بالكتابة على جسد الطفل من قبل، وتفهمت الأم الأمر، ولم تنفعل أو تقدم شكوى، إلا أنه حدث للمرة الثانية فقررت الأم أن تخرج عن صمتها .





كتبت جليسة الأطفال على جسد الطفل أنها بحاجة إلى كمية أكبر من الحفاظات لرعاية الطفل، فغضبت الأم جدا لأنها كانت بإمكانها استخدام ورقة وقلم بدلا من الكتابة على جسد ابنها.