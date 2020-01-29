عروس تطرد صديقتها من حفل زفافها لسبب شديد الغرابة

الأصدقاء العنصر الأساسي الذي لا غنى عنه في يوم الزفاف وما قبله، وتحديدًا صديقات العروس فقد يبدأن المسيرة ورحلة الكفاح والترتيبات مع صديقتهن منذ الخطبة حتى بلوغهن اليوم المعهود، حيث تحتاج أي عروس إليهن إلى جوارها في ذلك الوقت.





لكن لكل قاعدة استثناء دائمًا، حيث قامت عروس بحرمان صديقتها المقربة من العيش معها تفاصيل هذا اليوم، بمنعها من حضور حفل الزفاف، بل وطردها من الحفل لأنها شديدة الجمال، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وتروي الصديقة التي تم طردها من حفل الزفاف في منشور لها بإحدى الصفحات المختصة بحفلات الزفاف، قائلة: "أنا وصديقتي كنا لا نفارق بعضنا البعض أبدًا منذ أن كنا في المدرسة، و مقربتان للغاية".





واستكملت: "حتى في يوم زفافي الذي مر عليه 5 سنوات كانت هي رفيقتي ووصيفة الشرف، وكنت أنتظر فرحها كي أكون وصيفة الشرف، ولكن عندما جاء يوم الزفاف وذهبت فوجئت بوصيفات آخريات مما جعلني ذلك أحزن وأشعر بالارتباك".





باعَدَ جمال الصديقة، بينها وبين العروس، وحرمها من أن تقف إلى جوارها في حفل الزفاف: "صدمت أكثر عندما همت بطردي من الحفل، متعجبة من رد فعلها وتصرفها غير المفهوم"، ليتضح فيما بعد أن سبب الطرد- كما قالت العروس- هو أن صديقتها كانت فائقة الجمال، وشعرت بالغيرة حيالها.