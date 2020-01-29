شركة مصرية تعلن عن حاجتها لتعيين كلب.. قصة أغرب إعلان

"تعلن شركة شارك أند شريمب" عن حاجتها لتعيين جرو جولدن للتبني" .. ما سبق هو إعلان حقيقي يمت للواقع بصلة وليس هزليا، وضعته شركة مصرية على صفحتها على "فيس بوك"، لتثير ضجة جديدة على ساحة السوشيال ميديا.





البداية كانت عندما جلس العاملون بالشركة للحديث عن هواياتهم في تربية الحيوانات الأليفة وعن رفض الأهل في المنازل تربية القطط والكلاب.





انتهت جلسة دردشة بطلب وقرار لا نقاش فيه تقدموا به إلى صاحب الشركة، وتقول رانيا يوسف، مدير الموارد البشرية في الشركة، لـ"صدى البلد": "كنا بندردش وكل واحدة فينا قالت أنا نفسي في كلب وأنا نفسي في قطة، فالأغلبية أجمعت على الكلب، فقولنا خلاص بما إننا بنقضي أغلب الوقت في الشركة نجيب كلب هنا".





اتخذوا القرار واتجهوا لوضع خطة العناية بالكلب: "بعد ما قررنا نجيب كلب في الشركة، ونهتم بيه كلنا من أكل وشرب وتمشية هننزل نمشيه معانا لما ننزل، وفي الإجازات كل واحد فينا هياخده شوية بالدور".





لم يتركوا مجالًا أن تطرأ أمور سيئة للكلب خلال إقامته بالشركة، تكمل رانيا: "فكرنا في كل الأمور السيئة اللي ممكن تحصل للكلب على سبيل المثال مش هيكون لوحده فترات طويلة بعد ما نمشي لأننا بنروح متأخر على الساعة 11 بالليل، وأول شخص بييجي الصبح بيكون الساعة 6، بالتالي مش هيكون لوحده كتير".





ولم ينسوا نصيب الكلب من "الخروجات والفسح": "اتفقنا لو حد خارج ممكن ياخد الكلب معه ويفسحه معاه ويشوف أماكن جديدة".





انتهت جلسة المفاوضات ووضعت بنود معيشة الكلب داخل الشركة، وجاء دور إقناع المدير: "ظبطنا كل حاجة وبناءً عليه بعت إيميل لصاحب الشركة بنعلمه بقرارنا، وهو تقبل الفكرة ووافق، ومن هنا عملنا إعلان بحث عن كلب".





وتضمن الإعلان مواصفات الكلب، وهي أن يكون من النوع الجولدن وجنسه أنثى، ويبلغ من العمر ما بين 40 لـ 120 يوما.