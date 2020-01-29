أخبار الفن.. حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب.. وشيرين تصدم جمهورها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:













تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي في حالة نفسية سيئة مع زوجها الفنان حسام حبيب، وحققت انتشارا كبيرًا بعدما التقطت لهما خلسة.













علق الفنان حسن الرداد على شائعة ارتباطه بالفنانة اللبنانية مايا دياب بسبب ظهورهما في كواليس مسرحية لوكاندة الأوباش وهما يمازحان ويدعمان بعضهما البعض، نافيا وجود أي علاقة عاطفية بينهما.













اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى 31 فيلمًا، تمثل 29 دولة للمشاركة فى مسابقتي الأفلام القصيرة بالدورة الرابعة من المهرجان، والتى ستُعقد فى الفترة من 10 إلى 15 فبراير، من بينها فيلمان يعرضان عالميًا لأول مرة، و18 فيلمًا فى عرضها الأفريقى الأول.













نشر الفنان حمدى الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بمجموعة من أصدقائه الفنانين.