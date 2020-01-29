AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب.. وشيرين تصدم جمهورها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:37 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
Advertisements
شروق إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب  وهي في حالة نفسية سيئة مع زوجها الفنان حسام حبيب، وحققت انتشارا كبيرًا بعدما التقطت لهما خلسة. 



علق الفنان حسن الرداد على شائعة ارتباطه بالفنانة اللبنانية مايا دياب بسبب ظهورهما في كواليس مسرحية لوكاندة الأوباش وهما يمازحان ويدعمان بعضهما البعض، نافيا وجود أي علاقة عاطفية بينهما. 



اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولى 31 فيلمًا، تمثل 29 دولة للمشاركة فى مسابقتي الأفلام القصيرة بالدورة الرابعة من المهرجان، والتى ستُعقد فى الفترة من 10 إلى 15 فبراير، من بينها فيلمان يعرضان عالميًا لأول مرة، و18 فيلمًا فى عرضها الأفريقى الأول.



نشر الفنان حمدى الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بمجموعة من أصدقائه الفنانين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بـ 3 حيل سريعة حولي جسمك لماكينة حرق في الشتاء

مش بيتكلم وبس.. شوبير يشيد بـ مدرب وادي دجلة عقب التعادل أمام الزمالك

يد المدافع لم تكن في وضع طبيعي.. ناصر عباس: وادى دجلة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو

أحمد فتحي يقود الأهلي في موقعة الجوهرة الزرقاء الحاسمة

شوبير يدافع عن قفشة.. ويكشف السر وراء استبعاده من مباراة الأهلي والنجم

في وسط الطريق.. تكدسات بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري المعادي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور