مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاربعاء 29 -1-2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري الإنجليزي , الدوري المصري ,كأس ايطاليا.
مواعيد مباريات الدوري المصري
المصري البورسعيدي X الجونة – 5:00 مساء - تايم سبورت
نادي مصر X بيراميدز – 7:30 مساء - تايم سبورت
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا X فالنسيا – 10:00 مساء -الرياضية السعودية
رايو فاليكانو X فياريال – 10:00 مساء - الرياضية السعودية
ريال سرقسطة X ريال مدريد – 10:00 مساء - الرياضية السعودية
باداجوز X غرناطة – 10:00 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات كأس فرنسا
ابينال X ليل – 7:30 مساءا - beIN SPORT HD 6
باو إف سي X باريس سان جيرمان – 7:30 مساء - beIN SPORT HD 6
مارسيليا X ستراسبورج – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
انتر ميلان X فيورنتينا – 9:45 مساء - beIN SPORT HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد X ليفربول – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 1