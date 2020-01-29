مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاربعاء 29 -1-2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري الإنجليزي , الدوري المصري ,كأس ايطاليا.





مواعيد مباريات الدوري المصري





المصري البورسعيدي X الجونة – 5:00 مساء - تايم سبورت

نادي مصر X بيراميدز – 7:30 مساء - تايم سبورت





مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

كولتورال ديبورتيفا ليونيسا X فالنسيا – 10:00 مساء -الرياضية السعودية رايو فاليكانو X فياريال – 10:00 مساء - الرياضية السعودية ريال سرقسطة X ريال مدريد – 10:00 مساء - الرياضية السعودية باداجوز X غرناطة – 10:00 مساء - الرياضية السعودية









مواعيد مباريات كأس فرنسا

ابينال X ليل – 7:30 مساءا - beIN SPORT HD 6 باو إف سي X باريس سان جيرمان – 7:30 مساء - beIN SPORT HD 6 مارسيليا X ستراسبورج – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6





مواعيد مباريات كأس إيطاليا





انتر ميلان X فيورنتينا – 9:45 مساء - beIN SPORT HD





مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية





مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



