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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:49 ص
ليفريول
ليفريول
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الاربعاء 29 -1-2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري الإنجليزي , الدوري المصري ,كأس ايطاليا.

مواعيد مباريات الدوري المصري 

المصري البورسعيدي   X الجونة – 5:00 مساء - تايم سبورت 
نادي مصر  X  بيراميدز – 7:30 مساء - تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا 
 
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا  X  فالنسيا –  10:00 مساء -الرياضية السعودية
رايو فاليكانو  X فياريال – 10:00 مساء -  الرياضية السعودية
ريال سرقسطة   X  ريال مدريد – 10:00 مساء - الرياضية السعودية
باداجوز  X  غرناطة – 10:00  مساء -  الرياضية السعودية     


مواعيد مباريات كأس فرنسا 

ابينال   X  ليل –  7:30  مساءا - beIN SPORT HD 6     
باو إف سي    X باريس سان جيرمان – 7:30  مساء - beIN SPORT HD 6   
مارسيليا   X ستراسبورج – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6     

مواعيد مباريات كأس إيطاليا 

انتر ميلان   X  فيورنتينا – 9:45 مساء -   beIN SPORT HD 

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 

مانشستر سيتي  X  مانشستر يونايتد – 9:45 مساء -  beIN SPORT HD 2   

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد X  ليفربول – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 1     
 
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