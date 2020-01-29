تعاون شريف.. فرج عامر يعلق على ضم نجمي الأهلي بالميركاتو الشتوي





وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : "تعاون شريف ومحترم بين سموحة والأهلي".





وأعلن النادي الأهلي رسميًا إعارة صلاح محسن إلي سموحة في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وقال أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي إن صلاح محسن قد انتقل رسميًا إلي سموحة لمدة 6 شهور بناء على موافقة الجهاز الفني للفريق.





كما أعلن فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "رسميا المدافع محمد عبد المنعم نجم النادي الاهلي والمنتخب الأولمبي في سموحة ٦ اشهر اعارة من اليوم".





أشاد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة بـ التعاون المثمر بين ناديه والنادي الأهلي؛ عقب استعاره نجمي المارد الاحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.