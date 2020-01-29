يحدث اليوم: إعلان إنشاء أول ميناء جاف في مصر.. وقطع المياه عن بعض مناطق الدقهلية

يشهد اليوم، الأربعاء، 29 من يناير 2020، العديد من الأحداث المهمة،
نقدّمها لكم عبر السطور التالية:
- الإعلان عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر، خلال جلسة مجلس الوزراء، والذي يخدم حركة البضائع والتجارة ويوفر المزيد من التكنولوجيا والتطوير في هذا القطاع.
- يشهد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني
الدكتور طارق شوقي والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، توقيع بروتوكول تعاون بين
الوزارتين لإطلاق "دوري بيبسيكو للمدارس" بالتعاون مع شركتي
"بيبسيكو مصر"، و"رديانت".
- تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
"إدارة الثقافة وحوار الحضارات"، المؤتمر العربي للثقافة والإبداع
الخامس الذي يُعقد برعاية الجامعة بالتعاون والتنسيق مع المركز العربي للثقافة
والإعلام.
- يطلق جهاز حماية المستهلك، نسخة جديدة من
مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ
جمال نور الدين، وكافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاعين الخاص
والحكومي.
- قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمحافظة
الدقهلية من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء للقيام بأعمال تطهير الخزانات الأرضية
بمرفق مياه الجمالية.