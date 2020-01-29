يحدث اليوم: إعلان إنشاء أول ميناء جاف في مصر.. وقطع المياه عن بعض مناطق الدقهلية

يشهد اليوم، الأربعاء، 29 من يناير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





- الإعلان عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر، خلال جلسة مجلس الوزراء، والذي يخدم حركة البضائع والتجارة ويوفر المزيد من التكنولوجيا والتطوير في هذا القطاع.

- يشهد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لإطلاق "دوري بيبسيكو للمدارس" بالتعاون مع شركتي "بيبسيكو مصر"، و"رديانت".

- تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الثقافة وحوار الحضارات"، المؤتمر العربي للثقافة والإبداع الخامس الذي يُعقد برعاية الجامعة بالتعاون والتنسيق مع المركز العربي للثقافة والإعلام.

- يطلق جهاز حماية المستهلك، نسخة جديدة من مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، وكافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاعين الخاص والحكومي.

- قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمحافظة الدقهلية من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء للقيام بأعمال تطهير الخزانات الأرضية بمرفق مياه الجمالية.