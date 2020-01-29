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رياضة

مدرب الزمالك الأسبق يضع روشتة لعلاج سوء أداء الفريق

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:57 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
أكد محمد صلاح، مدرب فريق الزمالك الأسبق، أن الفريق يفتقد لعدة عوامل خلال الفترة الحالية، وان لاعبيه يخوضون المباريات بلا روح أو دافع للفوز وتقديم اداء جيد .

وأضاف محمد صلاح في تصريحات لقناة "الزمالك" أن هناك أكثر من 9 لاعبين داخل الفريق يخوضون المباريات بدون معنويات او رغبة في الفوز، مشيرا إلى أن تلك هي مهمة "كارتيرون" المدير الفني للفريق .

وأوضح أن الفريق يخوض مباريات الدوري الممتاز بلا اي دافع للفوز، وطالب الفريق والجهاز الفني باعتبار الدوري "بروفة" لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن الفريق يجب أن يضع خطة من أجل تصحيح المسار.

وأكمل أن مجلس ادارة النادي قام بتوفير كافة احتياجات الفريق والجهاز الفني؛ لذلك فيجب على كارتيرون أن يقدم الاداء والنتائج المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن كارتيرون عليه ان يوضح للجماهير سر هذا الأداء السيئ حيث حضر المؤتمر الصحفي، لمباراة الفريق أمام وادي دجلة وهو غاضب، ورافض للإجابة على أسئلة الصحفيين.

أما عن سر موافقته على قبول مهمة الرجل الثاني في الجهاز الفني للفريق؛ فأكد ان الزمالك هو بيته الأول والأخير، لذلك فمن المستحيل أن يجب الفريق بحاجه له في اي منصب ويرفض.
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