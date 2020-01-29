تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الإمارات.. وترامب يطلق خطته للسلام.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت خطة ترامب للسلام عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، إضافة إلى تفشي فيروس كورنا في الصين وأوروبا. وتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في دولة الإمارات.









أبرزت الصحف الإماراتية الإعلان عن خطة ترامب للسلام بعد 3 سنوات من التسريبات والتكهّنات، حول الخطة التي من المفترض أن تؤدي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.





الأمر اللافت في الخطة، وفقا لصحيفة "البيان" أنها تعطي لإسرائيل القدس الموحّدة، والمستوطنات ومنطقة الأغوار، وتعطي الفلسطينيين كلامًا عن مستقبل أفضل، وعن عاصمة «في القدس الشرقية»، أي في حي من أحيائها مثل أبو ديس، كما راج قبل سنوات، أو في مخيم شعفاط بضواحيها، وهو مما راج من تسريبات قبل إعلان الصفقة.





وأعلن ترامب، وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن خطته تقوم على «حل واقعي بدولتين» يعالج المخاطر التي تشكلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل. وشدّد على أن القدس ستبقى «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة».





وقال إن «الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير»، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها «الأكثر تفصيلًا» على الإطلاق.





وأضاف أن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقًا «لشروط» عدة بما في ذلك «رفض صريح للإرهاب».









كما أبرزت الصحف إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.





وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع - في بيانها اليوم - أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.





وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.





وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس .. مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.









فيما أبرزت "الخليج" تشديد المملكة العربية السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس على موقفها حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وانتهاك قرارات مجلس الأمن، وزيادة حدة التصعيد العسكري.





وأكد مجلس الوزراء موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار. وأشار إلى مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.





وكانت السعودية قد أعربت الأسبوع الماضي عن رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي أدت إلى انتقال المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا، ما أطال أمد الصراع وتعميق معاناة هذا الشعب. ودعا السفير عبدالله بن

يحيى المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية.





بينما اهتمت "الاتحاد" بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت السلطات الفرنسية رابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة الفرنسية إن المريض يعالج الآن في العاصمة باريس وحالته خطيرة.

والحالة لسائح صيني مسن يعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عامًا.





كانت فرنسا أعلنت عن تسجيل ثلاث حالات خلالأيام الماضية.





وتستعد فرنسا لإجلاء رعاياها الراغبين في ذلك من مدينة ووهان الصينية معقل المرض الذي ظهر في ديسمبر الماضي.





ومحليا، أبرزت الصحف تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تخدم مصلحة الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء.





\وخطت خطوات مهمة ونوعية على هذا الطريق خلال السنوات الماضية، مما عمق من أواصر الصداقة الإماراتية - الأفريقية على المستويات كافة.



