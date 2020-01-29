عمرو موسى لـ صدى البلد: توصيات مؤتمر الأزهر لها دور مهم في مواجهة التحديات المعاصرة

أكد عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن التجديد له دور كبير في مواجهة تحديات الواقع المعاصر ومواكبة العصر الحديث بكل متغيراته، مشيرًا: نحن في عصر مختلف يغزو فيه الناس القمر والمريخ والكواكب المختلفة.





وأضاف "موسى" في تصريح خاص ل "صدى البلد"، على هامش مؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي، أن الثمار الناتجة عن مؤتمر الأزهر كثيرة جدًا ولها إسهام مهم في مواجهة التحديات يبني عليه في المستقبل.





وأوضح أن الله قد قيد لهذه الأمة رجالا يفهمون أمر دينهم ويعون مقدار التحدي الضخم الذي نواجهه فعلا على المستوى العالمي، مستشهدًا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد للأمة أمر دينها"، مبينًا: نحن الآن نعيش في فترة هي رأس مائة سنة جديدة".





