AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عمرو موسى لـ صدى البلد: توصيات مؤتمر الأزهر لها دور مهم في مواجهة التحديات المعاصرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:10 ص
السفير عمرو موسي،
السفير عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
Advertisements
يارا زكريا

أكد عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن التجديد له دور كبير في مواجهة تحديات الواقع المعاصر ومواكبة العصر الحديث بكل متغيراته، مشيرًا: نحن في عصر مختلف يغزو فيه الناس القمر والمريخ والكواكب المختلفة.


وأضاف "موسى" في تصريح خاص ل "صدى البلد"، على هامش مؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي، أن الثمار الناتجة عن مؤتمر الأزهر  كثيرة جدًا ولها إسهام مهم في مواجهة التحديات يبني عليه في المستقبل.


وأوضح أن الله قد قيد لهذه الأمة رجالا يفهمون أمر دينهم ويعون مقدار التحدي الضخم الذي نواجهه فعلا على المستوى العالمي، مستشهدًا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: "إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد للأمة أمر دينها"، مبينًا: نحن الآن نعيش في فترة هي رأس مائة سنة جديدة".


وكان عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية قد وجه التحية إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على توجيه دعوة له للمشاركة في مؤتمر الأزهر للتجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقالات في التجديد.. أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب 2020

شيخ الأزهر: التجديد قانون قرآني خالص وضعه الله شرطًا للتغير إلى الأفضل

ضيوف مؤتمر الأزهر العالمي: مصر تبذل جهودا كبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين.. ومعالجة أحد أهم المفاهيم الجدلية بالعصر الحالي.. ودور مهم ينتظر المؤسسات الدينية لبناء المجتمعات العربية

في مؤتمر الأزهر العالمي.. وزير الأوقاف: قطار التجديد مستمر بقوة بقيادة الأزهر وإمامه.. وعالم حديث عراقي: جهود الطيب تُدوّن في صحائف الفخر.. والمحرصاوي: التجديد من غير المتخصصين تبديد

بالفيديو.. خالد الجندى: تجديد الخطاب الدينى أمر نبوي وليس اختراعا لدين جديد

خالد الجندي لمدعي التنوير: لا عايزين يتعلموا الطهارة ولا عارفين يطلعوا القمر.. فيديو

ترشيحاتنا

هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاربعاء 29 - 1 - 2020.. فيديو

شوبير يدافع عن قفشة.. ويكشف السر وراء استبعاده من مباراة الأهلي والنجم

بسبب الحصان.. كريم عبد العزيز يتعرض لموقف محرج في ليلة الدخلة

كعكة زفاف تتسبب في فضيحة أهل العروسة.. والزوج يتخذ قراراً صادماً

تعاون شريف.. فرج عامر يعلق على ضم نجمي الأهلي بالميركاتو الشتوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم