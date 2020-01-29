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أنا صحتى حديد.. عم عبد المجيد آخر سقا في مصر يحصل على رحلة حج مجانا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:06 ص
اخر العاملين بمهنة
اخر العاملين بمهنة السقا فى مصر
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ريهام فيكتور

عرضت فضائية dmc منذ بضعة أيام تقريرا مع  "عم عبد المجيد" آخر العاملين بمهنة السقا فى مصر، وبعد ظهوره فى برنامج 8 الصبح  مباشرا قامت سيدة سعودية بالتبرع له برحلة حج شاملة كافة المصاريف ورفضت الإفصاح نهائيًا عن اسمها.


وقالت سالى طراد مراسلة برنامج 8 الصبح من خلال الهاتف ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc إن عم عبد المجيد  "رجل بركة ومتعفف ووجه مريح وكله سماحة".


وأضافت  سالى طراد، أن عم عبد المجيد لا يتكلم إلا بذكر الله فقط، لافتة أن أثناء تصوير التقرير عرضت عليه بعض الطعام نظرًا لكبر سنه وإمكانياته البسيطة ولكنه رفض.


وأشارت مراسلة برنامج 8 الصبح إلى أن عم عبد المجيد لا يشكى بل حمدالله لا يفارق لسانه أبدًا، مؤكدة أن ابنته من ذوى الاحتياجات الخاصة ومع ذلك لم يطلب شيئا أو شكى.


وتابعت مراسلة برنامج 8 الصبح أن عم عبد المجيد لديه ثقة فى الله كبيرة، وأوضحت مدى شعورة بالفرحة عندما استقبل خبر الحج قائلًا: "أنا صحتى حديد فى العبادة".

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