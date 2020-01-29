الصحف السعودية اليوم.. خادم الحرمين: المملكة تدعم خيارات الشعب الفلسطيني.. كاريكاتير دنماركي عن كورونا يثير غضب الصين.. وواشنطن تكشف حصيلة جديدة لمصابي الضربة الإيرانية

الصحة السعودية: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد

الصين: 25 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إقليم خوبي

واشنطن تكشف حصيلة جديدة لمصابي الضربة الإيرانية

خادم الحرمين يؤكد للرئيس عباس موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية





اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بعدد من الموضوعات على الساحة العربية والدولية وكان منها انتشار فيروس كورونا في الصين، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين فلسطين وإسرائيل.





فأبرزت صحيفة "الرياض"، أن وزارة "الصحة" أكدت عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن.





وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، أن إجراءات متابعة وفحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة تشمل معاينتهم في مراكز المراقبة الصحية قبل الجوازات، حيث يتم قياس درجة حرارتهم ومن لديه أعراض تستكمل معه الإجراءات الوقائية والتشخيصية، أما من ليس لديه أعراض تؤخذ معلومات سكنه ووسائل الاتصال الخاصة به، وتتم متابعته لمدة 14 يوما،مشيرة إلى أن العزل الصحي يطبق على الحالات المشتبهة وتؤخذ منها عينة تفحص في المختبر الوطني وتظهر النتيجة خلال 24 ساعة يمكن بعدها رفع العزل.





وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن بيان وزارة الخارجية السعودية الخاص بخطة ترامب للسلام أكد دور المملكة في دعم جميع الجهود للوصول إلى سلام شامل وعادل للشعب الفلسطيني، مجددًا موقف المملكة الثابت من دعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.





وأضافت أنه من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، شجعت المملكة على البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، في موقف نابع من حرصها على دعم عملية السلام وحقوق الفلسطينيين.





فيما سلطت صحيفة "عاجل" الضوء على إجراء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، أمس، الثلاثاء، بالرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.





وأكد خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الفلسطيني موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبد العزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقّق آماله وتطلعاته.





من جهته، عبر الرئيس عباس عن تقديره للملك سلمان على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.





وفي الشأن الدولي، تحدثت صحيفة "الرياض"، عن فيروس كورونا، وقالت إن الصين سجلت 25 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في إقليم خوبي، وأفاد تليفزيون الصين المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء كذلك بأنه تم تسجيل 840 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الإقليم.





ويرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 131 حالة، إلى جانب نحو 5500 إصابة مؤكدة.





فيما أبرزت صحيفة "سبق"، ما كشفته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس، الثلاثاء، عن أنه تم تشخيص إصابة 50 عسكريًّا بإصابات دماغية عَقِب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.





ويعد هذا الرقم أكبر من الذي أعلن عنه الجيش الأمريكي في وقتٍ سابقٍ؛ حيث قال الرئيس دونالد ترامب في البداية: إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من يناير، لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي.





وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رسم كاريكاتيري عن فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، نشرته صحيفة دنماركية، أثار غضب السفارة الصينية هناك، ما أدى إلى مطالبتها باعتذار.





ونشرت صحيفة «يلاندس بوستن»، الرسم الكاريكاتيري، الذي يجسد العلم الوطني الصيني، وقد تم في الرسم استبدال 5 فيروسات بالنجوم الخمس الصفراء الموجودة على العلم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.





وقالت السفارة الصينية إن الرسم الكاريكاتوري يعتبر «إهانة للصين، وإنه يؤذي مشاعر الشعب الصيني».

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "سبق"، أن هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والكامل، والليث، وبحرة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.





ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.