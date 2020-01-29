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ديني

عمرو موسى لـ صدى البلد: التجديد في الفكر الإسلامي يقوم على التراث والمعاصرة لاحتياجات المسلمين الحالية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:43 ص
السفير عمرو موسي،
السفير عمرو موسي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
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يارا زكريا
قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مسألة التجديد في الفكر الإسلامي طويلة وممتدة، كما أنها تقوم على التراث والمعاصرة لاحتياجات المسلمين الحالية.

وأكد "موسى" في تصريح ل "صدى البلد" على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي أن العالم يتقدم وينبغي مواكبته ومن بين الأمثلة على ذلك مسألة التواصل بين المجتمعات، حيث كان الناس قديمًا يسافرون بالشهور ثم بالأيام ثم بالساعات لغرض التواصل ولكن الآن يستطيع كل شخص وهو مقيم في بيته أن يتواصل مع أي شخص حول عالم أيًا كان مكانه.

وأوضح أنه لا يمكن الجمود بين هذا كله، وما يمكن فقط في هذه الحالة هو الثبات على ما أنزل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أم الجمود يكون متعلقًا باجتهادات العقل البشري في التفسير وغيره؛ فلا بد فيها أن نقفز فيها بالعقل لنواكب العصر.

وكان السفير عمرو موسى قد وجه الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على عقد مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، وعلى موضوعاته الهامة التي نحتاجها في زماننا وفي واقعنا المعاصر، وفي ظل ما نحن فيه وهذا نضال لحماية فكرنا.

واختتم بأن الله قد قيد لهذه الأمة رجالا يفهمون أمر دينهم ويعون مقدار التحدي الضخم الذي نواجهه فعلًا على المستوى العالمي.
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