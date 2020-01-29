أستاذ تمويل: العجز الموجود في الموازنة العامة أدى إلى فائض أولي

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن كل ما يصدر من تقارير على المستوى الدولي يتم طرحه على الرأى العام.





وفى هذا السياق يؤكد أ ن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يتابع ما يصدر عن الاقتصاد المصرى ويعاد طرحه لمن ليس له القدرة فى الاطلاع على التقارير الدولية.





وأضاف الدكتور هشام إبراهيم عبر الهاتف ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن التقارير الدولية تنشر ما يحدث على أرض الواقع بمعنى أنه يتم ضبط الحدث في المواجهة العامة للدولة خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادى.





وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة أدى إلى فائض أولي، ومؤكدا أنه حدث ضبط قى نفقات على مستوى الدولة ووزارة المالية في حساب موحد داخل البنك المركزى وهو ما يتم فيه متابعة انفاقها خلال العام المالى.





وتابع أستاذ التمويل والاستثمار أن ما يساعد على متابعة ومراقبة كل أوجه الصرف من قبل أجهزة الدولة بشكل جيد، لافتا إلى أن ذلك يسهم أن الموازنة العامة يكون بها فائض أولي.



