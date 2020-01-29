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محمد سعودي يكشف مزايا قانون التأمين الاجتماعي.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:43 ص
محمد سعودى رئيس صندوق
محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الح
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شيرين عادل
قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قانون التأمين الاجتماعى فى السابق كان يتضمن أربعة قوانين تتعدد أشكالها وأهدافها.

وأكد محمد سعودي، خلال حوار خاص أذاعه برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، أن قانون التأمين الاجتماعى الجديد يعمل على توحيد نسب ومزايا للأربع القوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بنسب الاشتراكات أو غيرها من المزايا.

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى اشتمال قانون التأمين الاجتماعي فى السابق على 4 قوانين تضمنت قانون 79 لسنة 75 والخاص بالتأمين على فئة العمالة  لدى الغير.

وأضاف أن القانون الثانى ضمن قانون التأمين الاجتماعي اشتمل القانون الخاص بأصحاب الأعمال والخاص بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

ولفت إلى أن قانون الخاص بالمصريين بالخارج كان يقع أيضا ضمن القانون الثالث للتأمينات الاجتماعية قانون رقم 50 لسنة 1980 والخاص بتأمين المصريين بالخارج.

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أن القانون الرابع  للتأمينات الاجتماعية كان يختص بالعمالة الشاملة، والخاص بالعمالة غير المنتظمة أو الباعة الجائلين.
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