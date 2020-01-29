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حوادث

ماس كهربائي.. إصابة 4 من أسرة واحدة بحروق في الدقهلية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب اربعة أشخاص من عائلة واحدة بحروق شديدة إثر نشوب حريق بمنزلهم بإحدى قرى الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز تمى الأمديد من مستشفى تمى الامديد بوصول كل من فاتن احمد على ٤٥ عاما ربة منزل، وأنجالها عثمان السيد أحمد ٢٠ عاما حاصل على دبلوم تجارة، وعظمه السيد ٢٩ عاما دبلوم تجارة، وابن عمهما سمير محمد ٢٠ عاما حاصل على  دبلوم وجميعهم مقيمى عزبة أبو العينين التابعة لمركز  تمى الامديد.

وبسؤالهم أكدوا حدوث ماس كهربائى بعداد المنزل وأثناء محاولتهم إخماده طالتهم النيران مما أدى لحدوث إصابتهم وهو حروق باليدين والوجه من الدرجة الأولى.

وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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