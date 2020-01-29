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محافظات

رئيس مدينة نخل: يجب استكمال مشروعات الرصف ومياه الشرب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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احمد صالح
ترأس سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، اجتماع المجلس التنفيذي للمدينة، بمقر الوحدة المحلية، بحضور بشير سلطان نائب رئيس المدينة، بمشاركة كافة القيادات التنفيذية ومديري الإدارات.

واستعرض رئيس المدينة، خلال الاجتماع، عددا من الملفات، أهمها الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لجميع الإدارات التابعة لها، وذلك لدعم القطاعات الخدمية،موجها بمتابعة المشروعات التي تم بدء العمل بها وزيادة معدل الأداء لإنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها، لاسيما مشروعات الرصف ومياه الشرب، وقطاع النظافة وتجميل المدينة.

وشدد خلال الاجتماع على أهمية توعية المواطنين بملف تجميل المدينة، لتفعيل المشاركة المجتمعية في تجميل المدينة ودمج المتطوعين من الإدارة الحكومية وشباب المدينة، للوصول إلى التميز في المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا ضرورة إحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة وتغيير سلوكيات المواطنين في التعامل مع المخلفات، والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

كما تقرر مراجعة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات وأعمدة الإنارة بصفة دورية.

استمع "سليمان" إلى عرض من منسق مبادرة 100 مليون صحة للاشتراطات الصحية للحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية الذي أكد بدوره أنه تم إنجاز 90 % من الأعمال. 
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