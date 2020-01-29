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فن

يحيى خليل يقدم حفلا موسيقيا في أوبرا الإسكندرية 27 فبراير

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:07 ص
يحي خليل
يحي خليل
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شيري نبيل
يحيي رائد الجاز يحيى خليل، حفلا موسيقيا بدار أوبرا الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل، على مسرح سيد درويش فى الـ8 مساء.


ومن المقرر أن يقدم خليل في الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، بالإضافة لعدد من المقطوعات الجديدة.


ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 عامًا، ودرس وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية.


يعد يحيى خليل بمثابة الأب الروحي لموسيقى الجاز فى مصر ومن أقدم روادها في العالم العربى، بدأ رحلته فى المزيكا منذ الستينيات، ووضع حجر أساس فرقته الموسيقية عام 79، وصال وجال بأنحاء العالم بآلاف الحفلات والمهرجانات الدولية، كما شارك العزف مع كبار العازفين العالميين في المجال من بينهم أوليفر جونز، داف يونج وديزي جلايسبي، وخطف قلوب الجماهير بمقطوعاته الموسيقية "بحلم في عالم غريب" و"البيانولا"، و"من غير عنوان".


يذكر أن يحيى خليل تألق بإحياء حفل غنائي يوم 12 و13 ديسمبر الماضي على المسرح الصغير داخل دار الأوبرا المصرية، شهدت حضور العديد من الشخصيات العامة والفنية.
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