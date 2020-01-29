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محمد سعودي: تخطينا هذا العائق في بداية وضع قانون التأمين الاجتماعي.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:58 ص
محمد سعودى ، رئيس
محمد سعودى ، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع ا
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شيرين عادل
قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، إن مرحلة الإعداد لمشروع التأمينات الاجتماعية بدأ منذ عام 2014. 

وكشف  محمد سعودي، خلال حوار خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن العائق الذى واجه الصندوق فى بداية إنشاء قانون التأمينات الاجتماعي كان استرداد المديونيات من الخزانة العامة.

ولفت إلى أن ملف إنشاء قانون التأمينات الاجتماعى قد تم عرضه على القيادة السياسية والتى أعطت الأخيرة توجيهاتها بفض التشابك المالى ما بين صندوق التأمين الاجتماعى والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وذلك منذ بداية العام الماضى.

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إلى أن فض التشابك بين الهيئات الثلاث تم عن طريق تشكيل لجنة من الخبراء من وزارتي التضامن، والمالية. 

وتابع محمد سعودى بأنه بمجرد انتهاء لجنتى التضامن والمالية بفض التشابك بين الهيئات الثلاث وتم عرضها على القيادة السياسية والتى لم تكتف الأخيرة بهذا الأمر فقط بل طالبت بعرض تقارير الخبراء على الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره جهازا رقابيا والذى سيحدد أى من الدراستين سيتم تنفيذه.
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