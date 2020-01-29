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المعرض في ثوبه الجديد.. وزيرة الثقافة: أتمنى تعميم كشك الموسيقى في ميادين مصر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:11 ص
كشك الموسيقى بمعرض
كشك الموسيقى بمعرض الكتاب
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن معرض الكتاب في دورته الـ 51 واحد من أحسن الأماكن التي من الممكن أن تدخلك في حالة جميلة من الثراء وسمو الروح من خلال الندوات الشعرية والأدبية والموسيقى الموجودة في كل أركان المعرض، ويحقق في يومه السادس نجاحا باهرا حتى وصل عدد الزوار أمس، الثلاثاء، إلى أكثر من مليون مواطن.


وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه منذ انتقال المعرض إلى مركز المؤتمرات بأرض المعارض الدولية بالتجمع كان هناك العديد من الصعوبات التي قامت الدولة جاهدة على تذليلها، وإن استمر جزء من العقبات والسلبيات التي عملت وزارة الثقافة للقضاء عليها والتغلب على تلك المشكلات والسلبيات التي تم رصدها.


وأوضحت وزيرة الثقافة، ان فور انتهاء المعرض منذ العام الماضي تم العمل على تجهيز المعرض في نسخته الحالية، وأن من أكثر المشكلات التي حاولوا التغلب عليها هي دخول الزائرين، وان يتم الموضوع بشكل آمن ومرن.


وأكدت وزيرة الثقافة، أنه تم عمل تيسيرات للمواطنين من خلال توفير مواصلات مخصصة من هيئة النقل العام موزعة على كل الميادين الكبرى في المناطق والمحافظات لسهولة تنقل المواطنين، مشيرة إلى أن المعرض في دورته الـ 51 متنوع وبه أنشطة متعددة ومختلفة من نوعها.


وتمنت الوزيرة إيناس عبد الدايم، أن يتم تنفيذ "كشك الموسيقى" في كل ميادين مصر بالشكل الموجود عليه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذا لأن الموسيقى واحدة من أهم الطرق للثقافة والارتقاء بالنفس.


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