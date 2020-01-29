برلماني: التعليم الإلكتروني عن بعد يدعم الشباب في تعزيز قدراتهم على المنافسة في سوق العمل

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن أهمية التعليم عن بعد في تزايد مستمر، خاصة وأنه يدعم الشباب في تعزيز قدراتهم على المنافسة في سوق العمل الذي تعتريه تغييرات جذرية؛ في ظل دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في كثير من المجالات.





وأوضح بركات فى بيان صحفى له أن من أهم مميزات «التعلم عن بعد» المرونة والتحكم في العبء التعليمي من قبل الدارسين وهو ما يتفق مع أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من التعلم عن بعد هو إتاحة الفرصة للطلاب الذين تعوقهم ظروف العمل أو غيرها عن الالتحاق بالتعليم الجامعي، أو الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة بشكل يومي.





وأشار إلى أن أحد أهم ميزات التعليم عن بعد هي المزج بين كل أشكال ووسائل التعلم حيث يتمرس الطالب على استخدام الوسائل التعليمية التقليدية والرقمية أيضا، فيما يعرف بـ«التعليم المدمج».



