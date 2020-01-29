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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يكرم أرملة الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الرفاعي.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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جودت عيد
كرم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عزة محمد أسعد – رئيس النيابة الإدارية، أرملة الشهيد المقدم شرطة أحمد إبراهيم الرفاعي الضابط بالأمن الوطني، حيث سلمها درع النيابة الإدارية، تقديرا لما بذله زوجها الشهيد المغفور له بإذن الله وتضحيته بروحه من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.


وأكد المستشار عصام المنشاوي تقديره البالغ لرجال الشرطة المصرية وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه، وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون جوار شرطة بلادهم في وجه قوى الظلام والشر لتظل مصر آمنة صامدة كما كانت عبر تاريخها العظيم.
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