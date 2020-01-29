%50 من التسوية.. التأمين الاجتماعى يكشف شروط المعاش المبكر.. فيديو

قال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إن بند المعاش المبكر فى قانون التأمين الاجتماعى الجديد يتطلب مدة مؤهلة 20 سنة وبعد خمس سنوات ستكون المدة المؤهلة 25 سنة.





وأكد محمد سعودى، خلال حوار خاص أذاعه برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، يشترط تسوية للمعاش تضمن 50% من الأجر المشترك للفرد فى صندوق التأمين الاجتماعى.





وأوضح محمد سعودى أنه فى حال رغب الفرد تسوية معاشه مبكرا ويتقاضى على سبيل المثال 1000 جنيه، فإنه لابد من ضمان معاش 500 جنيه أو نسبة 65% من نسبة اشتراك الفرد فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى.





وأضاف محمد سعودى أن هناك فارقا بالتأكيد بين من طلب معاشه مبكرا 40 أو 50 عاما وبين آخر فرد تقاعد على المعاش وخرج على سن 60، لافتا إلى أن الأخير يمنح المزايا الكاملة لمعاشه مقارنة بالحالة الأولى.





يذكر أن برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" قام اليوم، الأربعاء، باستضافة محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، للحديث حول تفعيل مزايا وخطوات إعداد قانون التأمينات الاجتماعى.