AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يتيح 15 ألف فرصة عمل.. بحث تنفيذ مشروع منطقة لوجستية بالوادى الجديد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
Advertisements

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،إنه التقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، لبحث  الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بالمحافظة.


وأوضح المحافظ - في بيان له - أن وزير التموين أكد حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، لدعم آفاق التنمية بالمحافظة، ولفت الي أن هذا المشروع سيتيح نحو ١٥ ألف فرصة عمل جديدة، وذلك بهدف تطوير صناعة التمور وتداول السلع المختلفة من وإلي المحافظة.

وأضاف أنه تم مناقشة توافر السلع والمقررات التموينية وتطوير المنشآت والأسواق التموينية بالمحافظة ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول نهاية العام الماضي لإنشاء أول منطقة لوجستية للتمور والسلع بمدينة الخارجة على مساحة ١٠٠ فدان والاستثمارات تصل إلى ٣ مليارات جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنطقة اللوجستية بالمنوفية حلم تحقق على أرض بركة السبع.. مول تجاري وناد رياضي ضمن التخطيط.. ووزير التموين يضع حجر الأساس .. صور

وزير التموين: لدينا قاعدة بيانات سليمة لمستحقي الدعم.. وحذفنا المكررين

وزير التنمية للمحافظين.. تم تنفيذ 5 آلاف منفذ لجمعيتي وجاري العمل في المرحلة الثالثة

الوادي الجديد تستعد لانطلاق مهرجان التمور المصرية الأول

طرح إنشاء أكبر منطقة لوجستية في الوادي الجديد بتكلفة 2.5 مليار جنيه

الأحد.. وزيرة التضامن في جولة تفقدية بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

تعاون شريف.. فرج عامر يعلق على ضم نجمي الأهلي بالميركاتو الشتوي

الوزراء يكشف عدد المصريين المتواجدين في ووهان.. وقرار سيادي وراء عدم إجلائهم بسبب كورونا.. فيديو

لقطة تريزيجيه على أعناق جماهير أستون فيلا.. أبرز مشاهد ليلة تأهل الفيلانز إلى نهائي كأس الرابطة

هل صلاة المرأة مكشوفة القدمين يبطلها.. أمين الفتوى يوضح خلاف العلماء

أمريكية تتعرض لموقف محرج في المطار بسبب ملابسها

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي

مسن في العقد الخامس يتغلب على 4 أنواع من السرطان.. تفاصيل

الكشف رسميا عن الجيل الجديد كليا من جي إم سي يوكون.. صور