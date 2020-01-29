يتيح 15 ألف فرصة عمل.. بحث تنفيذ مشروع منطقة لوجستية بالوادى الجديد

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،إنه التقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء المنطقة اللوجستية بالمحافظة.





وأوضح المحافظ - في بيان له - أن وزير التموين أكد حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، لدعم آفاق التنمية بالمحافظة، ولفت الي أن هذا المشروع سيتيح نحو ١٥ ألف فرصة عمل جديدة، وذلك بهدف تطوير صناعة التمور وتداول السلع المختلفة من وإلي المحافظة.

وأضاف أنه تم مناقشة توافر السلع والمقررات التموينية وتطوير المنشآت والأسواق التموينية بالمحافظة ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول نهاية العام الماضي لإنشاء أول منطقة لوجستية للتمور والسلع بمدينة الخارجة على مساحة ١٠٠ فدان والاستثمارات تصل إلى ٣ مليارات جنيه.