ممثل وزارة الثقافة السنغالية بمعرض الكتاب لصدى البلد: الرئيس السيسي نادى باستغلال ثروات القارة.. وجنوب أفريقيا عليها أن تسير على نفس خطوات مصر .. وجواز السفر الأفريقي الموحد سيقرب بين دول القارة.. صور

ممثل وزارة الثقافة السنغالية بمعرض الكتاب فى حوار لصدى البلد:

اختيار السنغال كضيف شرف أدخل السرور إلى قلوبنا

مصر تحتضن ثقافة عريقة وأصيلة

يحسب للرئيس السيسي قدرته على وضع حد للحروب التى عانى منها كثير من شعوب القارة

صعوبات تواجه المواطن الأفريقي عند التنقل بين دول القارة

لابد من جواز سفر أفريقي أسوة بأوروبا





دولة اكتسبت اسمها من النهر الذي يحدها من الشرق والشمال والذي ينبع من فوتاجلون فى غينيا؛ هى دول السنغال التي حلت ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب والذي جاء فى دورته ٥١ تحت عنوان "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"؛ من أجل تقارب الثقافات والتواصل بين الشعوب وبعضها البعض؛ فلم تبخل مصر بأى مجهود من أجل رفع الحدود بين الدول الأفريقية لتكون وحدة واحدة.





كان لصدى البلد جولة داخل الجناح الخاص بدولة ضيف الشرف"السنغال" حيث التقت مع حبيب كولي ممثل وزارة الثقافة السنغالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب؛ من أجل التعرف على ما يمثله هذا الاختيار السنغال وأيضا التبادل الثقافى بين الدولتين.





وإلى نص الحوار....





كيف ترى اختيار السنغال كضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب؟





اختيار دولة السنغال كضيف شرف لمعرض الكتاب يمثل شرفا كبيرا وخاصة فى ظل مكانة هذا المعرض بين معارض الكتاب فى دول القارة؛ فالاختيار أدخل السرور إلى الشعب السنغالى وخاصة العلماء ومحبي القراءة؛ هذا بالإضافة إلى حضور وفد كبير من السنغال وعلى رأسهم الوزير الثقافى السنغالى جاء لحضور حفل افتتاح المعرض الأمر الذي يدل على مدى اهتمام السنغال بالاختيار.





كيف تأملون العلاقات المصرية السنغالية على المستوى الثقافى؟





تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تحسنا ملموسا وهذا ما أكده وزير الثقافة السنغالى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال افتتاح المعرض؛ لذا نرى تبادلا ثقافيا كبيرا بين مصر والسنغال فمصر تحتضن حضارة عريقة وأصيلة لا يمكن إهمالها عند البحث عن الثقافة.





كما أن حضور الكثير من طلاب السنغال للدراسة فى الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية اكبر دليل على أن العلاقات المصرية السنغالية على مايرام هذا بالإضافة إلى ترجمة العديد من الكتب السنغالية إلى العربية مثل كتب الشيخ انتوجوب فهو المؤرخ المتخصص فى آثار مصر القديمة وقد تمت ترجمة كتبه للعربية الأمر الذي جعل من السهل على المصريين ايجاد فكر ومفهوم حول السنغال دون أن تدوس أقدامهم السنغال.





كيف تقيم فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي لعام ٢٠١٩؟





الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي استطاع إحداث تقدم وتحقيق إنجازات كبيرة وخاصة فى مجال ايجاد مصادر مالية للاتحاد بدلا من الاعتماد على مصادر أجنبية الأمر الذي يوفر الحرية لكافة دول القارة؛ فتسيير أى اتحاد يأتى من خلال الاعتماد على موارده الداخلية وليست الخارجية.





كما أن انجازات الرئيس السيسي فى أفريقيا تتضمن أيضا احلال السلام فى الدول الأفريقية حيث إنه لا يوجد تقدم فى ظل وجود حروب فلابد من أن يعم السلام والهدوء والاطمئنان فى الدول حتى تعمل وتحقق إنجازاتها؛ حيث يحسب للرئيس السيسي قدرته على وضع حد للحروب التى عانت منها كثير من شعوب القارة.





كما أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه ضرورة العمل على تصنيع واستغلال ثروات القارة داخل افريقيا نفسها والعمل على تحويلها وبيعها بأسعار معقولة بدلا من تصديرها كمادة خام للخارج بأسعار ضعيفة ونستوردها بأسعار باهظة؛ فدولتا كوت ديفوار وغانا عملاقا الكاكاو فى العالم حيث يمثل انتاج الدولتين ٧٠ فى المائة من الكاكاو فى العالم وتقسم الـ٣٠ بالمائة على باقى دول العالم؛ فمن غير المعقول أن شعوب تلك الدولتين لا تنعما بهذه الثروات ويطلق مواطنوها الكاكاو بعد تصنيعه مثل أى شخص آخر وعليه فلابد أن تنعم دول القارة بثرواتها والكنوز الموجودة فى أراضيهم بدلا من تصديرها للخارج.





ما أبرز الملفات التى يمكن أن تتناولها جنوب افريقيا خلال رئاستها للاتحاد الافريقي؟





من المقرر أن تتسلم جنوب افريقيا مهام رئاسة الاتحاد الافريقي من مصر وعليه يجب على جنوب أفريقيا التركيز على الخطوات التى وضعها الرئيس السابق للاتحاد الافريقي - الرئيس عبد الفتاح السيسي- والعمل على تنميتها وخاصة فيما يخص المجال الذي يتعلق بالأمن والسلم فى أفريقيا فهذا الأمر أساسي جدا لإنجاز التقدم فى القارة.



