جامعة الإسكندرية تحتل المركز الثالث في تصنيف Google Scholar

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حصول جامعة الإسكندرية على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف " Google Scholar " للاستشهادات العلمية.
وقال الكردي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن "جوجل سكولار" محرك بحث خاص بالمؤلفات العلمية والأكاديمية التي يحتاج إليها الباحثون والدارسون بموقع البحث العالمي "جوجل".
وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية حريصة على الإرتقاء لمراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية المختلفة من خلال وضع خطة استراتيجية تتضمن استيفاء كافة متطلبات التصنيفات المختلفة، فضلًا عن استحداث برامج جديدة.
وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه جرى مؤخرًا استحداث برنامج جديد يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة دوليا تحت مسمى"برنامج الهندسة المدنية والبيئية"، وذلك كأحد انشطة مشروع إنشاء مركز التميز لعلوم المياه بالجامعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت عدة خطوات لتشجيع النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة منها زيادة مكافآت النشر الدولي، ما شجع على إجراء المزيد من الأبحاث العلمية المتميزة.
وأضاف جابر، أنه جرى أيضا تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على فهم قواعد النشر الدولي ومعايير التصنيفات الدولية المختلفة.
وأوضح نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تخطو بخطوات ثابتة ومعايير محددة نحو الارتقاء بالتصنيفات العالمية طبقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة العليا للتصنيف بالجامعة.