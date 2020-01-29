جامعة الإسكندرية تحتل المركز الثالث في تصنيف Google Scholar

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه جرى مؤخرًا استحداث برنامج جديد يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة دوليا تحت مسمى"برنامج الهندسة المدنية والبيئية"، وذلك كأحد انشطة مشروع إنشاء مركز التميز لعلوم المياه بالجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت عدة خطوات لتشجيع النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة منها زيادة مكافآت النشر الدولي، ما شجع على إجراء المزيد من الأبحاث العلمية المتميزة.





وأضاف جابر، أنه جرى أيضا تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على فهم قواعد النشر الدولي ومعايير التصنيفات الدولية المختلفة.



