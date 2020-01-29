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برلمان

أفريقية البرلمان تستضيف السفراء الأفارقة..غدا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:43 ص
طارق رضوان رئيس لجنة
طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
تستضيف لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب/طارق رضوان، غدًا الخميس بمقر مجلس النواب، السفراء الأفارقة للتأكيد على أهمية توطيد العلاقات المصرية الأفريقية في إطار رؤي وحزم وبرامج تشريعات تأكيدًا على التزام مصر بهويتها الأفريقية.

يأتى ذلك في إطار حرص المؤسسة التشريعية وفى ضوء رؤية مجلس النواب بشأن ضرورة مد جسور التواصل مع الأشقاء الأفارقة.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، لجلسة 9 فبراير المقبل.

وقد شهدت الجلسة العامة أمس الثلاثاء مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.

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