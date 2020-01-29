أفريقية البرلمان تستضيف السفراء الأفارقة..غدا

يأتى ذلك في إطار حرص المؤسسة التشريعية وفى ضوء رؤية مجلس النواب بشأن ضرورة مد جسور التواصل مع الأشقاء الأفارقة.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، لجلسة 9 فبراير المقبل.





وقد شهدت الجلسة العامة أمس الثلاثاء مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.



