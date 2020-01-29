حماية المنافسة يطالب المنشآت السياحية إخطاره بأية ممارسات احتكارية

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار، من جميع المنشآت السياحة والفندقية، ضرورة موافاته بأية ممارسات إحتكارية من إحدى شركات المشروبات الشهيرة يتم فرضها من قبل في عمليات البيع والتوريد لكافة منتجاتها.





وقال الجهاز في كتابه الرسمى، لغرفة المنشآت السياحية بأنه سيتلقى كافة الشكاوى التى يقدمها أعضاء الغرفة، وذلك فى إطار دور الجهاز لإيقاف ومنع أية ممارسات إحتكارية والعمل على تعظيم دور المنافسة.





أكد الجهاز على إنه قد قرر إلزام إحدى شركات المشروبات، وأطرافها المرتبطة، بالتوقف فورًا عن فرض شروط تعسفية على المنافسين أو أية ممارسات إحتكارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار والتقيد بتنفيذ أى تعليمات من شأنها أن تؤدى إلى حصرية التعامل معها، وتؤدى إلى مخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه.





ودعا الجهاز فى كتابه،غرفة المنشآت السياحية، بضرورة التعميم على أعضائها بإخطار الجهاز بأية ممارسات من قبل الشركة على المنشآت السياحية أو تعرضها لأية ضغوط من شأنها إجبار المنشآة على أمور أخرى، قد تؤدى للضرر وتحميلها أعباء أيًا كان نوعها، عبر وسائل التواصل من بينها عنوان الجهاز B19 الدور الأول، القرية الذكية، الكيلو 28 طريق الأسكندرية الصحراوى، أو عبر الهاتف الأرضى