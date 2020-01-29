فودافون: لا تأثر للعملاء بمصر وسنحصل على المزيد من المزايا بالتحالف مع stc السعودية

أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات ( STC)عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الإتصالات السعودية STC.





هذا وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من إثنين مليار وثلاثمائة إثنان وتسعون مليون دولار أمريكي.





وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى إستخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.





وطبقا لبيان رسمى صادر عن فودافون مصر فتتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.





وتعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها فى حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.





وقد صرح نيكولاس ريد ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون: " أشعر بالفخر بنجاح شركة فودافون مصر وريادتها فى السوق المصرى كشبكة المحمول "رقم واحد" وأثق باستمرارية هذا النجاح والتقدم مع شركة الإتصالات السعودية STC، إن هذه الخطوة تتماشى مع أولوياتنا فى تعظيم الفائدة لاستثماراتنا فى الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وتقليل أعباء الديون الصافية والذى من شأنه تحقيق أفضل عائد لمساهمينا" واضاف السيد نيكولاس ريد :" تواجدنا فى السوق المصرى حقق نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات عديدة، ونتطلع إلى لمواصلة هذه العلاقة الوثيقة مع الشركة فى مصر من خلال اتفاقية الشراكة الجديدة طويلة الأجل وأيضا من خلاف شركة فودافون للخدمات الدولية VOIS ".