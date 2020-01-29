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محافظات

بسلالم كهربائية.. إنشاء 5 كبارى بمصر الجديدة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن إنشاء 5 كباري مشاة جديدة بحي مصر الجديدة، ضمن مشروع تطوير ودعم الحي الراقي بشبكة طرق جديدة.

وأوضح نائب المحافظ في تصريحات صحفية أن الكباري ستكون بشوارع  المقريزى أمام مدرسة اللغات وأبو بكر، وأمام مستشفى الطيران شارع الثورة ، و2 كوبرى بشارع حسين كمال.

وأكد نائب المحافظ أن الكباري سيتم إنشاؤها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين كما سيتم دعمها بسلالم متحركة تيسيرا على كبار السن.
 
كانت أكدت محافظة القاهرة، أن تكاليف مشروعات التطوير التي تشهدها مصر الجديدة، بلغت 7.5 مليار جنيه.

وأكدت المحافظة في تصريحات صحفية أن الأعمال شملت تغيير 29 كيلومترا من شبكات مياه الشرب فى نطاق الحى تمت  خلال 100 يوم فقط، وأن مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بالحي كان لها نصيب كبير.

كما أعلنت المحافظة أنه جار البدء فى تنظيم الإشارات المرورية وإنشاء عدد من المطبات الصناعية، لحماية المشاة وتنظيم حركة المرور على الطرق والمحاور الجديدة بالحي.

وقال اللواء خالد عبدالعال إن المشروعات التنموية التي تتم فى مصر الجديدة، كان مقدر لها 3 سنوات ولكن العزيمة والإرادة أنجزته فى أقل من عام، وذلك بسواعد أبناء مصر.

ودعا محافظ القاهرة المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التطوير التى تتم فى المحافظة، لما له من إفادة للجميع، مضيفا أنه يوجد مشاريع تقوم عليها الدولة بمفردها وأخرى تحتاج مشاركة المجتمع المدنى، وأن المشروعات الضخمة التي تتم حاليا ما تحدث خلال عقود طويلة.

وأكد أن مشروعات الطرق والكباري أثرت بشكل كبير على السيولة المرورية بما نال رضا المواطنين.
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