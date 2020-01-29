AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جامعة أسيوط: على معظم الجامعات أن تنظم الندوات للتوعية عن الإرهاب.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:10 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط: إن هناك محاور متعددة فيما يتعلق بدور الجامعات في توعية الشباب بالتحديات التى تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن أول محور منذ بداية العام الجامعي يكون هناك العديد من الندوات لتلك التوعية.


وأضاف "غريب" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بمجرد التحاق الطالب الى الجامعة فى عامه الاول يتم استقباله بالندوات الخاصة بالتوعية لمشكلات الوطن والحالة الجديدة الذى يمر بها.


وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مرحلة الجامعة مختلفة عن مراحل المدارس بجميع مراحلها، لافتا إلى أن ما يتم الآن فى الجامعات المصرية وبوجه خاص فى جامعة أسيوط يجب منذ بداية الدراسة تم عقد العديد من اللقاءات وتوعيتهم بالقوانين واللوائح الجامعية.


وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أن ينبغى على معظم الجامعات أن تنظم العديد من الندوات والفعاليات التى تعبر عن التوعية بالإرهاب الذى من الممكن أن يواجه العالم كله وليس مصر فقط، بالإضافة إلى معرفتهم بجميع استثمارات الدولة الكبرى التي تقوم بها بالفترة الأخيرة.


وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط، أن هناك عددا كبيرا جدا من الموضوعات التي تتعلق القيم الجامعية والاخلاقية ووعي الطالب الجامعى بتلك الأمور، مضيفا إلى ذلك وعيه بثقافة تقبل الآخر واحترامه للآخر أيا كان سواء يتعلق بالاسم أو النوع أو الجنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا.. مفتي الجمهورية يحاضر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تطور غير مسبوق في الأنشطة الطلابية بالجامعات .. مضاعفة جوائز المسابقة الثقافية بالتعاون مع وزارة البيئة.. وإطلاق مبادرات وأنشطة رياضية مهمة للوصول للعالمية

"تأثير المشروعات القومية على المواطن والاقتصاد" في محاضرة للعاملين بجامعة طنطا

بحث تفعيل المشاركة المجتمعية بين جامعة ومحافظة أسيوط

حصاد 2019 ..مساهمة جامعة القاهرة في المبادرات والحملات القومية

حصاد 2019 | دور متميز لجامعة القاهرة في المساهمة في المبادرات والحملات القومية.. والخشت: المشاركة في النهوض بالمجتمع فريضة وطنية.. إمكانات علمائنا يضفي على مشاركتنا تأثيرًا مجتمعيا

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

قطر تعلن موقفها من خطة ترامب للسلام

موعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

قناة فضائية تتخطى حاجز الـ10 مليارات مشاهدة على موقع يوتيوب.. تفاصيل

محمد سامي ينشر صورة برفقة نور اللبنانية

أردوغان كومبارس لـ بوتين في الوطن العربي.. الرميح: روسيا ستخذل حلفاءها في المنطقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي

مسن في العقد الخامس يتغلب على 4 أنواع من السرطان.. تفاصيل

الكشف رسميا عن الجيل الجديد كليا من جي إم سي يوكون.. صور