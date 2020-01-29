جامعة أسيوط: على معظم الجامعات أن تنظم الندوات للتوعية عن الإرهاب.. فيديو

قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط: إن هناك محاور متعددة فيما يتعلق بدور الجامعات في توعية الشباب بالتحديات التى تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن أول محور منذ بداية العام الجامعي يكون هناك العديد من الندوات لتلك التوعية.





وأضاف "غريب" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بمجرد التحاق الطالب الى الجامعة فى عامه الاول يتم استقباله بالندوات الخاصة بالتوعية لمشكلات الوطن والحالة الجديدة الذى يمر بها.





وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مرحلة الجامعة مختلفة عن مراحل المدارس بجميع مراحلها، لافتا إلى أن ما يتم الآن فى الجامعات المصرية وبوجه خاص فى جامعة أسيوط يجب منذ بداية الدراسة تم عقد العديد من اللقاءات وتوعيتهم بالقوانين واللوائح الجامعية.





وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أن ينبغى على معظم الجامعات أن تنظم العديد من الندوات والفعاليات التى تعبر عن التوعية بالإرهاب الذى من الممكن أن يواجه العالم كله وليس مصر فقط، بالإضافة إلى معرفتهم بجميع استثمارات الدولة الكبرى التي تقوم بها بالفترة الأخيرة.



