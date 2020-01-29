الإيطالي صاحب لوحة عمر الشريف على مجمع التحرير: أعطيت روحا للمباني في مصر بالجرافيتي

قال الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو، إنه قدم إلى مصر من 20 عاما وتعلم اللغة العربية الفصحى في إيطاليا، فجاء إلى مصر لاتقان اللغة، وأنه ضد مقولة "الحب بيجي ببطء"، لأن هذا لم يحدث معه منذ وطأت قدمه في الشوارع المصرية فمن أول يوم حبها وشعر أنه في بيته.





وتابع الفنان كارمينيه كارتولانو، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه عمل مدرسا جامعيا للغة الايطالية، ويقوم بالتعبير عن نفسه من خلال الفن سواء بالكتابة أو بالرسم.





وأضاف كارمينيه، ان الثقافة والطباع في جنوب ايطاليا لا تختلف عن مصر كثيرًا فهي متشابهه، في خفة الدم وحب الاستكشاف و المرح، والمودة والتقارب والسلام بالأيدي كل هذه سمات شعوب البحر المتوسط ولا تجعل هناك فارق كبير بينهم.





وأوضح كارمينيه، أنه قام بعمل معرض "مانيفستو جرافيتي افتراضي"، والذي يقوم فيه بعرض لوحاته المرسومة للفنانين القدامى مثل عمر الشريف وفاتن حمامة على جدران مباني قديمة أو حكومية لإظهار جمال الشوارع أكثر، وكانت لوحته للفنان عمر الشريف وفاتن حمامة على جدران مجمع التحرير واحدة من أهم اللوحات التي رسمها ولاقت رواج بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا من خلال هذه الأعمال ضرورة الحفاظ على جمال الشوارع والطوابع والفن المصري، وأنه يشعر بالحزن عندما يجد الشوارع مليئة بالقمامة.

وأشار كارمينيه، إلى أن كتب مجموعة من الكتب تمزج بين ثقافة مصر وإيطاليا، ومنها كتاب "مصريانو" وهو يحكي فيه تجربته الشخصية في الشوارع المصرية وهو كتاب قصصي فيه نوع من الفكاهة.